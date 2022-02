musique – poésie: « Un récit…En musique! » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Récitante Fanny Buy, l’Ensemble Orchestral Contemporain, Direction Bruno Mantovani.

Programme :

Lecture du texte Un récit de Chloé Landriot

Arnold Schoenberg Cinq pièces pour orchestre, op.16

Édith Canat de Chizy Pluie, Vapeur, Vitesse

