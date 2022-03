Musique – Plus que nature Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Musique – Plus que nature Aix-en-Provence, 4 mars 2022, Aix-en-Provence. Musique – Plus que nature Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence

2022-03-04 – 2022-03-04 Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Plus que nature, est un spectacle où le rire, les surprises, l’émotion, la musique et les chansons ne font qu’un fil.

Le duo You & I et Jean-Marc Bonnel jouent les équilibristes. Attention, les mots s’envolent ! À vous de les attraper ! Spectacle jeune public, à la Mareschale http://lamareschale.com/ Plus que nature, est un spectacle où le rire, les surprises, l’émotion, la musique et les chansons ne font qu’un fil.

