Murviel-lès-Béziers Hérault Murviel-lès-Béziers 1ère partie : L’école de musique de Thézan / St-Geniès.

2ème partie : L’ Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie. Durée : 1h – Direction Lionel Giroud. Encadré par sept musiciens professionnels, cet orchestre symphonique rassemble une soixantaine d’instrumentistes amateurs issus des différentes écoles de musique du département. Gratuit, sur réservation. 1ère partie : L’école de musique de Thézan / St-Geniès.

