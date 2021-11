Musique orientale COMDT, 8 janvier 2022, Toulouse.

Musique orientale

du samedi 8 janvier 2022 au dimanche 9 janvier 2022 à COMDT

Ce stage a pour but d’initier aux pratiques de la musique orientale sur des répertoires du moyen orient arabo-turc. Il s’appuiera sur la compréhension et la pratique des fondamentaux qui sont principalement l’univers modal mélodique d’une part et l’univers rythmique d’autre part. On abordera aussi la méthode de mémorisation, les tempéraments turcs ou arabes utilisés, l’ornementation et l’improvisation. Thomas Loopuyt est né à Fès dans une famille de musiciens voyageurs. Il apprend jeune le ‘oud avec son père Marc Loopuyt, qui a séjourné plus de dix ans au Maroc. Plus tard, il se perfectionne avec d’autres maîtres au Maroc, en Turquie et au Yémen et au cours de nombreux voyages dans le moyen orient, ce qui lui permet de perfectionner et d’enrichir son style de jeu. Il enseigne le ‘oud aux enfants et aux adultes depuis 28 ans. Il obtient le DE de musique traditionnelle en 1996 et le CA en 2011. En poste depuis 2012 à l’ENM de Villeurbanne dans le département des musiques traditionnelles. Il se produit fréquemment en concert avec plusieurs formations (Duo de Oud, Les deux Andalousies, Gharbaïn) et également en solo, en France et à l’étranger (Ouzbékistan, Afghanistan, Azerbaïdjan, Pakistan, Turquie, Arabie Saoudite, Maroc, Algérie, Tunisie…). > instruments de musiques traditionnelles, cordes frottées, vents (bois sauf saxophone).

Sur inscriptions / 55 ou 44€ (voir modalités)

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



