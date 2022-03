Musique : orchestre universitaire de Brest Plouvorn, 3 avril 2022, Plouvorn.

Musique : orchestre universitaire de Brest Lanorgant Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn

2022-04-03 – 2022-04-03 Lanorgant Espace Culturel du Plan d’eau

Plouvorn Finistère Plouvorn

Spectacle sur le thème de la danse, dirigé par Jean-Philippe Brun. Ex : Bolero de Ravel, Borodine …

“L’Orchestre Universitaire de Brest est un orchestre symphonique créé en 1997 par Jean-Philippe Brun, sous l’impulsion d’Yves Moraud. Il réunit 80 musiciens de tous âges et de tous horizons : étudiants à l’Université Bretagne Occidentale (UBO), étudiants du conservatoire, amateurs et professionnels. Tous sont unis par l’envie de faire de la musique et le désir d’aborder le répertoire classique et contemporain. Souvent, les programmes sont composés de pièces connues et enlevées afin de faire partager à tous les publics le plaisir qu’ont les musiciens de jouer ensemble. L’orchestre, parrainé et aidé par l’Université, répète chaque semaine et donne une dizaine de concerts par an. ”

​Billets en vente au Café du Centre Plouvorn ou sur Internet.

https://www.animations-plouvorn.com/orchestrebrest

