Musique : nuit de la guitare avec Sandrine Luigi et Gaëlle Solal Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Musique : nuit de la guitare avec Sandrine Luigi et Gaëlle Solal Ollioules, 22 juin 2022, Ollioules. Musique : nuit de la guitare avec Sandrine Luigi et Gaëlle Solal Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules

2022-06-22 19:00:00 – 2022-06-22 Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon

Ollioules Var Ollioules sous la direction artistique de Juan Carmona.

Instrument populaire depuis le XIIIe siècle, la guitare classique continue de faire école, notamment du côté des interprètes féminines. reservation@chateauvallon.com +33 9 80 08 40 40 https://www.chateauvallon-liberte.fr/ Châteauvallon – Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ville Ollioules lieuville Châteauvallon - Centre National de Création et de Diffusion Culturelles 795 chemin de Châteauvallon Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Musique : nuit de la guitare avec Sandrine Luigi et Gaëlle Solal Ollioules 2022-06-22 was last modified: by Musique : nuit de la guitare avec Sandrine Luigi et Gaëlle Solal Ollioules Ollioules 22 juin 2022 Ollioules Var

Ollioules Var