Musique Musique entre amis Théâtre Molière Marignane, jeudi 18 avril 2024.

Fort de ses 40 musiciens et 3 chanteurs, « Musique entre amis », ensemble « pop-symphonique », dirigé par Pierre-Anaël Hébert, professeur du conservatoire de Musique de Marignane, vous réserve des arrangements inédits de succès d’hier et d’aujourd’hui.

« Désormais célèbre à Marignane et dans les environs, « Musique entre amis » réveille les salles de spectacles.

Des années 50 aux chansons actuelles en passant par le disco, sans oublier la musique latine, venez vibrer en musique et partager la bonne humeur communicative du groupe. »

Quelques succès anciens et plus récents sont revisités. Des musiques de films sont réadaptées, des reprises de chansons populaires remixées, des musiques traditionnelles sont interprétées, bref, un répertoire varié pour une bien belle soirée musicale.

A ne pas manquer ! Vous êtes attendus très nombreux… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18

fin : 2024-04-18

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

