Gratuit : oui Tout public Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Conférence musicale par Marie-Emmanuel Biette Vivez l’exposition universelle de 1889 comme si vous y étiez, avec les musiques qui y ont été présentées : incursion en Extrême Orient avec le gamelan de Java, Le Mont Chauve de Moussorgsky, sans oublier Edison et son phonographe. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

