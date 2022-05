Musique ! Musée régional d’Auvergne Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Musique ! Musée régional d’Auvergne, 14 mai 2022, Riom. Musique !

Musée régional d’Auvergne, le samedi 14 mai à 21:00

De longue date, les compositeurs ont porté un intérêt particulier à nos amis à plumes, à poils ou à écailles. Les musiciens ont ainsi de tout temps célébré les meilleurs amis de l’homme. En lien avec les créations plastiques de Caroline Desnoëttes autour de la nature et du vivant, les élèves et enseignants de l’école de musique vous proposent un bestiaire en musique dans les différents espaces du musée Concert de l’École de musique d’Ennezat Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Musée régional d'Auvergne Adresse 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Riom lieuville Musée régional d'Auvergne Riom Departement Puy-de-Dôme

Musée régional d'Auvergne Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/

Musique ! Musée régional d’Auvergne 2022-05-14 was last modified: by Musique ! Musée régional d’Auvergne Musée régional d'Auvergne 14 mai 2022 Musée régional d'Auvergne Riom Riom

Riom Puy-de-Dôme