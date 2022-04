Musique ! Musée des Beaux-Arts de Quimper, 14 mai 2022 20:00, Quimper.

Nuit des musées Musique ! Musée des Beaux-Arts de Quimper Samedi 14 mai, 20h00 Interventions tout au long de la soirée – Salle Jean-Julien Lemordant – sans réservation

Pour que la fête soit totale : musique avec le Conservatoire de musique et théâtre de Quimper ! Quatuor chevronné et choristes adultes enchanteront vos oreilles.

Le Quatuor Ponticelli interprète le _Quatuor américain_ de Dvorjak. Le répertoire du quatuor et des choristes rend hommage à l’Amérique de Vivian Maier mais aussi aux collections du musée.

Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

Between coffees(cafés) and city council, facing the cathedral. Some walking(steps) or oblique pieces lead to automated doors Interventions throughout the evening – Salle Jean-Julien Lemordant – no reservation Saturday 14 May, 20:00

El Cuarteto Ponticelli interpreta al Cuarteto estadounidense de Dvorjak. El repertorio del cuarteto y de los coristas rinde homenaje a la América de Vivian Maier, pero también a las colecciones del museo.

Intervenciones durante toda la noche – Sala Jean-Julien Lemordant – sin reserva Sábado 14 mayo, 20:00

40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France 29000 Quimper Bretagne