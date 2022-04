Musique ! Musée des Beaux-Arts de Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Le Quatuor Ponticelli interprète le _Quatuor américain_ de Dvorjak. Le répertoire du quatuor et des choristes rend hommage à l’Amérique de Vivian Maier mais aussi aux collections du musée.

Interventions tout au long de la soirée – Salle Jean-Julien Lemordant – sans réservation

Pour que la fête soit totale : musique avec le Conservatoire de musique et théâtre de Quimper ! Quatuor chevronné et choristes adultes enchanteront vos oreilles. Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France Quimper Finistère

