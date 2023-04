Musique, mouvements et animaux, 15 avril 2023, .

, ,

Musique, mouvements et animaux



2023-04-15 09:45:00 – 2023-04-15 10:45:00

.

Plusieurs mini activités pour les tous petits

C’est une histoire en comptines et en mouvement

Mais aussi un moment d’échange et de détente grâce au massages en histoire.

Et un chouette moment à nourrir les animaux, les nommer, les imiter ..

Parce que les enfants de cet âge ont un temps de concentration limité, cet atelier est spécialement adapté puisqu’il contient plusieurs mini ateliers de 15-20 minutes chacun.

– Comptines et histoires en mouvements

Un réveil du corps, pour faire connaissance en s’amusant et pour voir la musique et les comptines différemment – Atelier d’éveil musical + baby Yoga – Baby gym

– Les animaux & le temps libre en Nature

Un temps en extérieur pour aller nourrir les animaux et les caresser. Petits et grands apprécient ce temps de découverte et de respect envers nos compagnons à 2 ou 4 pattes.

+ Temps libre en Nature, pour s’amuser dans notre « mini terrain d’aventure »

– Massage en histoire

Pour un retour au calme tout en douceur, relaxation et massage en famille

* L’ordre des ateliers peut être modifié selon le rythme et l’énergie des enfants ainsi qu’en fonction de la météo

1 mercredi et 1 samedi par mois

Pour les enfants de 18 mois à 5/6 ans accompagnés d’un adulte

Pas d’engagement à l’année, vous venez quand vous pouvez et s’il reste de la place. Nombre d’enfants limité. Inscription obligatoire.

Tarif : 10€/enfants

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

Pour votre confort : des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées

A très bientôt !

Jessica

Plusieurs mini activités pour les tous petits

C’est une histoire en comptines et en mouvement

Mais aussi un moment d’échange et de détente grâce au massages en histoire.

Et un chouette moment à nourrir les animaux, les nommer, les imiter ..

Parce que les enfants de cet âge ont un temps de concentration limité, cet atelier est spécialement adapté puisqu’il contient plusieurs mini ateliers de 15-20 minutes chacun.

– Comptines et histoires en mouvements

Un réveil du corps, pour faire connaissance en s’amusant et pour voir la musique et les comptines différemment – Atelier d’éveil musical + baby Yoga – Baby gym

– Les animaux & le temps libre en Nature

Un temps en extérieur pour aller nourrir les animaux et les caresser. Petits et grands apprécient ce temps de découverte et de respect envers nos compagnons à 2 ou 4 pattes.

+ Temps libre en Nature, pour s’amuser dans notre « mini terrain d’aventure »

– Massage en histoire

Pour un retour au calme tout en douceur, relaxation et massage en famille

* L’ordre des ateliers peut être modifié selon le rythme et l’énergie des enfants ainsi qu’en fonction de la météo

1 mercredi et 1 samedi par mois

Pour les enfants de 18 mois à 5/6 ans accompagnés d’un adulte

Pas d’engagement à l’année, vous venez quand vous pouvez et s’il reste de la place. Nombre d’enfants limité. Inscription obligatoire.

Tarif : 10€/enfants

Pour vous inscrire : les.amandiers [@] hotmail . com

ou le 0767074504

Pour votre confort : des vêtements adaptés à la météo, des chaussures fermées

A très bientôt !

Jessica

dernière mise à jour : 2023-03-29 par