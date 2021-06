Musique médiévale Musée Benoit-de-Puydt, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bailleul.

Musée Benoit-de-Puydt, le samedi 3 juillet à 18:00

Très riche, le XIIIème siècle voit l’apogée d’un genre littéraire et musical tout à fait unique : l’art courtois ou fin’ amor, poésie d’un grand raffinement qui fleurissait dans toutes les cours de France. Les villes du Nord, et en particulier Arras, connaissait alors un immense rayonnement artistique. Des trouvères, poètes et musiciens nobles, venaient s’y produire, chacun s’évertuant à composer la chanson d’amour la plus parfaite. L’amour véritable pour une belle Dame, inaccessible de par son rang et souvent engagée, est pour le trouvère le sentiment le plus élevé que l’on puisse éprouver de son vivant. Juliette Leroy : voix, organetto, tambour sur cadre, tambour à cordes et transcriptions Yves Vandenbussche : voix, sonnailles Stéphane Hocquet : citole, flûtes, tambour sur cadre

Entrée libre

La Nuit des musées se fera en musique avec la Cie Mille Bonjours

Musée Benoit-de-Puydt 24 rue du musée, 59270 Bailleul, Nord, Hauts-de-France, France



