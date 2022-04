Musique : Mathieu Touzot

2022-06-10 18:30:00 – 2022-06-10 EUR Musique : Mathieu Touzot Le guitariste auteur-compositeur de chansons est aussi un ardent défenseur de la culture musicale poitevine.

