Musique Magique: Desttemp / Seul Ensemble / Lisa More / Israfil Le Molotov Marseille, jeudi 25 avril 2024.

Jeudi 25 avril, 20h00 Le Molotov 7€

Nous sommes (très très très) fiers de vous présenter ce line up digne des meilleurs festivals et de vous inviter à bringuer avec nous le jeudi 25 avril 2024 dans la mythique salle de concert Le Molotov !

Lors de cet événement vous pourrez (re)découvrir Desstemp (fka Destroyed Temple) en DJset, Seul Ensemble et son live machine / modulaire, Lisa More qui jouera son live pour la première fois à Marseille et Israfil qui nous fait l’honneur de jouer son premier live solo de la vie pour Musique Magique !

Merci à elleux d’avoir accepté notre invitation, merci à vous de leur faire honneur

Quelques mots sur Desttemp (DJset) :

Desttemp est producteur, dj, chercheur de boucles percussives perpétuelles et d’erreurs occasionnelles, il travaille sur plusieurs projets mêlant folk wave et break.

Pour écouter / regarder :

https://soundcloud.com/destroyed-temple

https://www.instagram.com/dest_temp/

Quelques mots sur Seul Ensemble (live)

Je suis un artiste et musicien basé à Marseille depuis 5 ans maintenant. Je sors ma musique sous le nom de Seul Ensemble, avec notamment deux albums et quelques apparitions sur des compilations. J’organise églament des clubs de discussion (Les LLLCLUB), axés sur la transmission et l’échange de savoirs/connaissances/envies/doutes/peurs dans les pratiques sonores. Pour cette nouvelle version de mon live, je ne vais jouer que des tracks que je n’ai pas encore sorti, dans des versions spécialement préparées pour l’occasion. J’ai prévu un peu de noise, pas mal de sons d’inspiration juke, de la basse musique en général , de la dub techno et même un peu de tribe. 160 bpm et au-delà. (งツ)ว

Pour écouter :

https://on.soundcloud.com/XR6fG

Quelques mots sur Lisa More (Live)

Lisa More émerge comme une figure incontournable de la scène électronique française, née dans la capitale volcanique qu’est Clermont-Ferrand. Après un apprentissage du Djing par son père (lui- même Dj et disquaire) dès l’enfance, puis l’organisation de ses propres raves à l’adolescence, elle finit par jouer dans le club qui a marqué son évolution aka le 101 en 2016, ensuite c’est le vortex : à peine deux ans plus tard, elle fait partie intégrante de cette équipe comme nulle autre pareille et devient résidente et organisatrice des nuits bleues (The Blue Nights).

Au cœur du fief natal mais aussi dans la France entière, la vague se veut large d’idées et porteuse d’horizons, si bien qu’en 2020 , elle ajoute une corde à son arc en créant le label affilié aux nuits bleues: Tsunami Recordings, un projet qui incarne sa vision novatrice et son désir de soutenir les talents émergents de la scène électronique française.

Côté set, on peut s’attendre également à une déferlante particulière, tant Lisa More navigue entre breaks assassins, textures electro, nappes émo et arpeggios trance, le tout parfois teinté de textures psychédéliques, autrement dit: elle déteste qu’on lui mette des barrières et navigue facilement entre les genres en créant une cohérence extatique.

L’année 2023 a marqué un tournant dans sa carrière avec la sortie de son premier album, « Cyborg Tears ». Cet opus introspectif offre un aperçu profond de l’âme artistique de Lisa , univers qu’elle présentera dans ce nouvel exercice introspectif qu’est le live , démontrant sa capacité à transcender les conventions et à créer une expérience musicale plus personelle, à la fois immersive et émotionnelle. Enfin, cette année Lisa a relevé un nouveau défi en devenant la nouvelle programmatrice club et concert d’un des lieux les plus iconiques de Paris: la Machine du Moulin Rouge. Cette nouvelle responsabilité confirme son statut d’icône montante de la scène électronique française et annonce de nouveaux sommets à venir pour cette artiste inarrêtable.

Pour écouter :

https://on.soundcloud.com/xdcsS

Quelques mots sur Israfil (live)

« J’essaie de faire le pont entre la free et la musique club. «

Fluide, versatile, généreux, et résolument freak, Israfil évolue dans un univers trippy et weirdo, où la tribe rencontre la hard tek, la liquid, et la dub.

Il se faufile aussi bien en free que dans les clubs

sombres, à la quête des corps moites en plein cœur de la nuit. Marseillais pure souche, il grandit avec le Spart’ tous les week-end, et découvre une autre facette de la nuit, queer, libre et déjantée. Il sait qu’il ne quittera plus jamais ce monde après ça, et se met sérieusement au mix, à la production, et à l’organisation de teufs.

Établi comme l’un des piliers de Metaphore Collectif depuis plus de 10 ans, il joue et co-programme au Meta des musiques expérimentales, aventureuses, où la déchéance psychédélique prend le dessus sur l’apparence.

Pour écouter :

https://on.soundcloud.com/UJ8ui

Musique Magique c’est quoi ?

Créé en 2023 par Sasha Cohendy, Musique Magique est un festival qui rassemble une dizaine d’événements dans différents lieux Marseillais.

Étendue sur trois semaines entre avril et mai, sa programmation comprends des concerts de musique électronique en live où en DJset, des expositions d’art contemporain, des ateliers de fabrication de synthétiseurs ainsi que des tables rondes.

Infos cruciales et pratiques :

L’entrée est à 7€, sur place, only cash

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

https://www.instagram.com/musique.magique.festival/

Quelqu’un.e ou quelque chose vous dérange pendant la soirée ? N’hésitez pas à venir en faire part aux équipes du bar, de Musique Magique ou de la sécurité et nous ferons tout notre possible pour régler le problème et que vous passiez la meilleure soirée possible

Merci à @unpeupress pour le graphisme et à @DASHAETDASHA pour les illustrations

Vous voulez soutenir Musique Magique ?

C’est très simple, cliquez sur « participe », invitez vos ami.e.s et partagez nos événements, c’est rien pour vous, c’est tout pour nous !

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

