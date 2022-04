Musique : Louise Weber, 20 mai 2022, .

Musique : Louise Weber

2022-05-20 – 2022-05-20

Une voix chaude et fragile, forte et sensuelle à la fois. Avec son ukulélé “Elvis”, Louise Weber écrit des chansons marquées par la saveur des mots (inspirés de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg ou Pauline Croze…) et les couleurs du blues ou de la bossa nova. Bar et restauration sur place.

