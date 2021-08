Musique- Les Plaisirs du Louvre Dinan, 14 octobre 2021, Dinan.

Musique – Correspondances

Jeudi 14 octobre 2021 20h30

Théâtre des Jacobins | Dinan

Correspondances réunit sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé, une troupe de chanteurs et instrumentistes spécialistes de la musique du Grand Siècle. En quelques années d’existence, Correspondances est devenu une référence dans le répertoire de la musique française du XVIIè siècle. À cette époque, le premier gentilhomme de France, Louis XIII lui-même est aussi bien danseur que musicien et même compositeur. La musique constituait assurément l’un de ses principaux centres d’intérêts. La Cour de France est d’ailleurs le miroir de l’intense vie artistique des salons. Ainsi, Les plaisirs du Louvre invitent à découvrir les merveilles musicales qui ont pu résonner au sein de ce palais. Si la postérité a retenu les noms de Chambonnières, Antoine Boësset, Etienne Moulinié ou Louis Couperin, il est fascinant de penser aujourd’hui que tous ces artistes de premier plan ont pu travailler quotidiennement ensemble.

« Trente ans après Les Arts Florissants, l’Ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé, a repris le flambeau de la musique sacrée française du XVIIè siècle. » LE MONDE

Distribution

Direction

Sébastien DAUCÉ

En résidence au Théâtre de Caen

Soutiens

Ville de Caen, Région Normandie

DRAC Normandie

Mécènes

La Caisse des Dépôts

Mécénat Musical Société Générale

Programme

Reine que je sers, Antoine Boesset

Cesse mortel d’importuner, Pierre Guedron

Je pers le repos, Antoine Boesset

Astres plein de malheurs, Antoine Boesset

Rompez les charmes, Etienne Moulinié

Les Suisses / Les Suissesses, Louis Constantin

Monarque triomphant

Les Gascons / Liancourt / Les valets de la fête, Louis XIII

Récit de la Félicité, Antoine Boesset

O doux sommeil, Etienne Moulinié

Que prétendez-vous mes désirs, Antoine Boesset

L’entretien des Dieux, Jacques Chambonnières

Ce roy vainqueur de nos malheurs, Antoine Boesset

La piémontaise, Louis Couperin

Segua chi vuol, Antoine Boesset

David Disgracié, Antoine Boesset

O mort, Antoine Boesset

Concert de différents oiseaux, Etienne Moulinié

