Musique : Les franglaises, acte 2

Marignane

Musique : Les franglaises, acte 2 Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-03-23

Marignane Bouches-du-Rhône Il était une fois au pays de Molière, un groupe d’irréductibles artistes qui avaient décidé de s’attaquer au répertoire anglophone et de le traduire en Français !

Quelle ne fut pas la surprise de voir la tournure de certains couplets !!!



Préparez vos dictionnaires, car c’est vous qui allez devoir deviner les titres originaux !!



Spectacle haut en couleur et en humour ! Avez-vous déjà traduit vos chansons cultes ?

Les Ateliers de Musique Actuelles Amplifiées ont décidé de rendre à nouveau hommage aux « Franglaises » en reprenant certains extraits de leurs concerts.

Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

