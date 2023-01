Musique : Les ateliers des Musiques actuelles amplifiées Marignane Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Les Ateliers des musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire de Musique de Marignane, coordonnés par Natacha Barduzzi, ont décidé cette année, de vous faire voyager autour du monde à la découverte de l’amour ! Les Ateliers des Musiques Actuelles Amplifiées, dirigés par Natacha BARDUZZI, vous proposent un concert-spectacle inédit.

Émotion, punch et convivialité seront au rendez-vous ; venez nombreux pour cette soirée festive ! musique@ville-marignane.fr +33 4 42 31 12 32 Théâtre Molière 53-55 Boulevard Jean-Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

