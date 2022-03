MUSIQUE LECTURE RAP Plaissan, 8 avril 2022, Plaissan.

2022-04-08 – 2022-04-08

Emmanuel Trigano, alias CUTTER, artiste rap, s’empare de textes de littérature de jeunesse pour les faire vivre sur les rythmes et l’élocution du rap, l’une des musiques les plus écoutées des jeunes.

Une nouvelle façon d’entendre les mots et les phrases d’ouvrages connus, sous forme de courtes performances rappées et ludiques.

Il suffit de prêter vos oreilles pour découvrir «Harry Potter» (JK Rowling), «Halloween Crapaudine» (Susie Morgenstern) et «L’arbre qui parle» (François Roudot) comme jamais vous ne les avez entendus et imaginés !

Un petit concert de CUTTER clôturera la séance. Vous pouvez choisir de venir juste pour ce moment-là.

