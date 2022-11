Musique-lecture : celles de 14, les poétesses de la grande guerre. Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Marne

Saint-Dizier

Musique-lecture : celles de 14, les poétesses de la grande guerre. Saint-Dizier, 23 novembre 2022, Saint-Dizier. Musique-lecture : celles de 14, les poétesses de la grande guerre.

5 place du Général de Gaulle Médiathèque Saint-Dizier Marne Médiathèque 5 place du Général de Gaulle

2022-11-23 18:30:00 – 2022-11-23

Médiathèque 5 place du Général de Gaulle

Saint-Dizier

Marne Un grand nombre d’écrivains et de poètes s’exposèrent en première ligne mais la part d’engagement des femmes, tout aussi vif sur le front de l’écriture, comme à l’arrière dans les champs ou les usines, reste étrangement méconnue.

Agnès Lalle nous donne à entendre ces voix tandis que Philippe Bertin propose en complément une lecture immersive. Une musique résolument contemporaine enveloppe l’ensemble. Médiathèque 5 place du Général de Gaulle Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Saint-Dizier Marne Médiathèque 5 place du Général de Gaulle Ville Saint-Dizier lieuville Médiathèque 5 place du Général de Gaulle Saint-Dizier Departement Marne

Saint-Dizier Saint-Dizier Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Musique-lecture : celles de 14, les poétesses de la grande guerre. Saint-Dizier 2022-11-23 was last modified: by Musique-lecture : celles de 14, les poétesses de la grande guerre. Saint-Dizier Saint-Dizier 23 novembre 2022 5 place du Général de Gaulle Médiathèque Saint-Dizier Marne Marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Marne