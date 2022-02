Musique : Le Marignane School Big Band Marignane, 8 avril 2022, Marignane.

Musique : Le Marignane School Big Band Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-04-08 – 2022-04-08 Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône

Harmonieux mélange de musiciens professionnels et d’amateurs expérimentés, ce big band est dirigé par le pianiste, compositeur et professeur de la classe de jazz du conservatoire de Marignane, Yves Laplane.

Le répertoire s’étend des standards de Broadway (Cole Porter, Jérôme Kern, Georges Gershwin…) aux classiques de Duke Ellington ou de Count Basie, traverse le be-boop de Dizzy Gillespie ou la bossa-nova d’Antonio Carlos Jobim et s’aventure dans l’univers plus moderne de Chick Corea, Joe Hendersen, Phil Collins…



De l’énergie, du punch, de la rigueur et de la bonne humeur au programme !



Attention, l’entrée du théâtre Molière se fera uniquement sur présentation du pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 24 heures, le port du masque sera obligatoire.

Le Marignane School Big Band du conservatoire de musique vous invite à un concert au théâtre Molière. Cet orchestre est composé de 5 saxophones, 4 trompettes, 4 trombones, d’une rythmique guitare, piano, basse, batterie et d’une chanteuse.

musique@ville-marignane.fr

Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

