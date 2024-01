MUSIQUE LE CRI DU CAIRE ARSENAL Metz, samedi 10 février 2024.

Chanteur, poète et slammeur, Abdullah Miniawy porte la voix d’une jeunesse égyptienne en ébullition. Après avoir agité la scène cairoise par sa voix hypnotique, son mélange unique d’électro, de jazz et de soufisme, il rejoint Paris pour y retrouver son complice compositeur et saxophoniste Peter Corser. Ensemble, ils forment Le Cri du Caire, ralliés par le violoncelliste Karsten Hochapfel. Chants murmurés ou clamés sur un tapis de boucles hypnotiques, fulgurances rock, volutes orientales et spoken word bouillonnant, leur musique vibre de toutes parts : un vertige permanent mais aussi un manifeste touchant directement à l’âme, au-delà de toutes les frontières.Tout public

