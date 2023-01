MUSIQUE – L & S – ANTHONY LAGUERRE – G W – SOK Nancy, 12 mars 2023, Nancy .

MUSIQUE – L & S – ANTHONY LAGUERRE – G W – SOK

MUSIQUE / ROCK SYMPHONIQUE / POÈME SONORE

De lointains souvenirs hantent l’histoire du rock, de l’ombre bienveillante et féconde de George Martin avec The Beatles dans les studios d’Abbey Road au mémorable Melody Nelson de Serge Gainsbourg, réalisé avec Jean-Claude Vannier. Depuis le lendemain de sa naissance, la musique rock aspire à dessiner des horizons quasi-infinis en ayant recours aux instruments des orchestres classiques. Anthony Laguerre, dont l’éclectisme et le talent ne sont plus à démontrer, et G.W. Sok, chanteur habité et cofondateur du groupe mythique néerlandais The Ex, poursuivent aussi cet idéal d’une musique qui sache marier l’âpreté des guitares, les rythmes saccadés à la richesse harmonique d’un orchestre.

L&S déroule une musique somptueuse qui oscille entre la voix profonde et escarpée de G.W. Sok, la puissance des compositions et les timbres fondus de l’orchestre du Gradus Ad Musicam. Est-ce un concert rock, une symphonie découpée en chapitres, un poème musical ? Au final, peu importe, puisqu’il s’agit avant toute chose d’une musique capiteuse et généreuse, à la puissance évocatrice sans pareille.

En collaboration avec le Gradus Ad Musicam et l’Ensemble Poirel dans le cadre de Ça joue à Nancy ! .

