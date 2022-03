Musique Klezmer Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement Catégories d’évènement: LYON 9E ARRONDISSEMENT

Rhône

Musique Klezmer Lyon 9e Arrondissement, 15 mars 2022, Lyon 9e Arrondissement. Musique Klezmer Fondation Renaud 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry Lyon 9e Arrondissement

2022-03-15 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-15 Fondation Renaud 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry

Lyon 9e Arrondissement Rhône Lyon 9e Arrondissement EUR Dans le cadre des mardis du Fort, venez découvrir le groupe Klezmer Loshn !

Rassemblant des musiciens il participe à la transmission et la résurgence d’une tradition du patrimoine populaire du Yiddishland voué à l’anéantissement par la musique klezmer. contact@fondation-renaud.fr +33 4 78 47 10 82 https://www.fondation-renaud.com/actualites/18-fevrier-27-mars-2022-exposition-zwy-milshtein-chants-dest/ Fondation Renaud 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry Lyon 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: LYON 9E ARRONDISSEMENT, Rhône Autres Lieu Lyon 9e Arrondissement Adresse Fondation Renaud 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry Ville Lyon 9e Arrondissement lieuville Fondation Renaud 27 boulevard Antoine de Saint Exupéry Lyon 9e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-9e-arrondissement/

Musique Klezmer Lyon 9e Arrondissement 2022-03-15 was last modified: by Musique Klezmer Lyon 9e Arrondissement Lyon 9e Arrondissement 15 mars 2022 Lyon-9E-Arrondissement rhône

Lyon 9e Arrondissement Rhône