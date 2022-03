Musique Klezmer à travers l’Europe Belmont Belmont Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Belmont

Musique Klezmer à travers l’Europe Belmont, 10 avril 2022, Belmont. Musique Klezmer à travers l’Europe Belmont

2022-04-10 – 2022-04-10

Belmont Bas-Rhin Belmont Concert de musique instrumentale traditionnelle juive d’Europe orientale, dite “musique Klezmer” par Guy Drommer. Ces mélodies sont tour à tour festives, joyeuses, mélancoliques ou méditatives, profitez en ! +33 3 88 97 30 80 Concert de musique instrumentale traditionnelle juive d’Europe orientale, dite “musique Klezmer” par Guy Drommer. Ces mélodies sont tour à tour festives, joyeuses, mélancoliques ou méditatives, profitez en ! Belmont

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Belmont Autres Lieu Belmont Adresse Ville Belmont lieuville Belmont Departement Bas-Rhin

Belmont Belmont Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belmont/

Musique Klezmer à travers l’Europe Belmont 2022-04-10 was last modified: by Musique Klezmer à travers l’Europe Belmont Belmont 10 avril 2022 Bas-Rhin Belmont

Belmont Bas-Rhin