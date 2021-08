Étretat Étretat Étretat, Seine-Maritime Musique : Jazz sur les falaises Étretat Étretat Catégories d’évènement: Étretat

Seine-Maritime

Musique : Jazz sur les falaises Étretat, 26 août 2021, Étretat. Musique : Jazz sur les falaises 2021-08-26 20:30:00 – 2021-08-26

Étretat Seine-Maritime Étretat Denis Gancel Quartet sera en concert de jazz fin août sur les côtes normandes, à l’occasion de la sortie du troisième album « Puzzle ». Le jeudi 26 août à 20h30 à l’église Notre-Dame, d’Étretat.

Tarif : 15€ Denis Gancel Quartet sera en concert de jazz fin août sur les côtes normandes, à l’occasion de la sortie du troisième album « Puzzle ». Le jeudi 26 août à 20h30 à l’église Notre-Dame, d’Étretat.

Tarif : 15€ https://www.helloasso.com/associations/jour-de-lectures/evenements/jazz-sur-les-falaises Denis Gancel Quartet sera en concert de jazz fin août sur les côtes normandes, à l’occasion de la sortie du troisième album « Puzzle ». Le jeudi 26 août à 20h30 à l’église Notre-Dame, d’Étretat.

Tarif : 15€ dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

Détails Catégories d’évènement: Étretat, Seine-Maritime Autres Lieu Étretat Adresse Ville Étretat lieuville 49.70765#0.21106