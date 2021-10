Musique jazz “Nesrine” – Jeudi 7 octobre L’Escale, 7 octobre 2021, Tournefeuille.

Musique jazz “Nesrine” – Jeudi 7 octobre

L’Escale, le jeudi 7 octobre à 20:30

**A partir de 10 ans** Dans la foulée du succès du premier album de son trio NES, la chanteuse et violoncelliste franco-algérienne s’émancipe et conjugue ses influences méditerranéennes, son parcours de musicienne classique et son ouverture à la pop et au jazz. Jouant dans de hauts lieux de la musique classique (Philharmonie de Berlin, biennale de violoncelle d’Amsterdam) comme dans les festivals jazz et world majeurs, Nesrine révèle ici une autre facette de sa personnalité musicale en faisant écho à son histoire personnelle. Avec ses complices sur scène, elle dessine un monde musical complexe, acoustique et électronique, où subsistent la chaleur et les sonorités organiques, et se font entendre de nouvelles influences. Protéiforme et omniprésent, le violoncelle, entre les mains de Nesrine, ne cesse de surprendre par sa capacité à imiter la voix d’un guembri, d’une guitare ou de cuivres. Et puis il y a sa voix… qui s’adresse directement à l’auditeur, comme un appel susurrant. Nesrine exprime de multiples intentions sur des accents intensément aériens quoique ancrés dans la terre, qui livrent une version moderne de rythmes traditionnels (d’Afrique du Nord ou d’Andalousie).Ses chansons nous dévoilent ainsi une infinité d’images multiculturelles, célébrant la rencontre de courants musicaux dont les connexions intimes et anciennes se révèlent. Chanteuse, violoncelliste et compositrice, Nesrine est une artiste universelle, le miroir d’une génération sans frontières. Ses délicates chansons en arabe, en français et en anglais font entendre son éblouissante personnalité. Un monde de musique cosmopolite, entièrement contenu dans sa voix puissante et son violoncelle, mélange fascinant de musique minimaliste, à la croisée de sa culture classique et des influences rythmiques de la pop et du jazz. Ahlam, son premier album paru en 2018, avec sa formation inhabituelle (voix, violoncelle et percussions) et son mélange unique d’influences de la Méditerranée, a rencontré le public dans toute l’Europe. Nouvel album chez ACT, octobre 2020. En tournée en quartet. **Infos tarifs :** plein tarif 20€ / Tournefeuille18€ / *réduit 15€ *Tarif réduit : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus). **Placement libre**

Festival jazz sur son 31 conseil départemental de la Haute-Garonne / En partenariat avec Bajo el Mar

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



