Interprétations par la classe de violon de Laetitia Balestro en collaboration avec les classes de cordes de Sylvine Josquin, Manuela Barillon et Thierry Leu avec l’invité Guillaume Pelloie, violoniste professionnel et enseignant. Guillaume Pelloie est un musicien de formation classique, passionné par les musiques traditionnelles. Fort de son expérience au sein de plusieurs ensembles, il partage sa passion, son plaisir de jouer ces musiques entraînantes. Le violon est un instrument présent dans de nombreuses cultures de par le monde. Ainsi, à travers la découverte du répertoire d’autres pays, nous entamerons un voyage festif et joyeux. Concert L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

