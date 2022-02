Musique « Il Sole non si muove » par la Compagnie Rassegna La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Musique « Il Sole non si muove » par la Compagnie Rassegna La Seyne-sur-Mer, 17 février 2022, La Seyne-sur-Mer. Musique « Il Sole non si muove » par la Compagnie Rassegna Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer

2022-02-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-17 Centre culturel Tisot Avenue Bartolini

La Seyne-sur-Mer Var Avec « Il sole non si muove », la Compagnie Rassegna se penche sur la circulation des chansons profanes au XVIème siècle. tisot@la-seyne.fr Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Centre culturel Tisot Avenue Bartolini Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Centre culturel Tisot Avenue Bartolini La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Musique « Il Sole non si muove » par la Compagnie Rassegna La Seyne-sur-Mer 2022-02-17 was last modified: by Musique « Il Sole non si muove » par la Compagnie Rassegna La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 17 février 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var