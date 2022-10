Musique : Icare, 29 octobre 2022, .

2022-10-29 – 2022-10-29

A 21h00. TARIF A. TOUT PUBLIC. DURÉE 1h30.

Emily Loizeau oscille avec une grâce particulière et une créativité débordante entre chanson française, folk et rock. Avec Icare, elle écrit et compose une sorte de journal de bord intime témoignant pudiquement de l’effondrement des repères de notre époque mais laissant poindre une lueur d’espoir et un irrépressible élan vital. Le spectacle est donc à l’image de cet album : à la fois musical et physique, intime et incandescent, comme si le corps se mettait à parler quand la voix ne le peut plus.

Inspirée par Bob Dylan, Nick Cave, Brassens et accompagnée par un groupe au son rock, Emily nous livre en quelques mots toute la beauté, la profondeur et la complexité de nos vies.

Ce spectacle est un concentré d’existence pour nous rappeler à ce que nous sommes : des êtres sensibles, passionnés, aimants. C’est peut-être ce qui nous sauvera.

