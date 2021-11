Hellemmes Eglise St Denis Hellemmes, Nord Musique Hongroise – OSH – 12/12 Eglise St Denis Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Musique Hongroise – OSH – 12/12 Eglise St Denis, 12 décembre 2021, Hellemmes. Musique Hongroise – OSH – 12/12

Eglise St Denis, le dimanche 12 décembre à 16:00

L’Orchestre Symphonique d’Hellemmes propose « Musique Hongroise », Dimanche 12 décembre 2021 à 16h, en l’église St Denis, rue Faidherbe à Hellemmes. Au programme : Johann StauSS fils – Carl Maria von Weber – Johannes Brahms – Piotr I Tchâkovsky – Zoltan Kodaly – Bela Bartok – Ferenc Liszt. Direction : Frédéric Bara. Entrée Gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Eglise St Denis Adresse Rue Faidherbe Hellemmes Ville Hellemmes lieuville Eglise St Denis Hellemmes