Musique, fresque & compagnie ! Châtillon-Coligny, 11 septembre 2021, Châtillon-Coligny.

Musique, fresque & compagnie ! 2021-09-11 – 2021-09-11

Châtillon-Coligny Loiret

Au printemps dernier, RaturOne, artiste français de renommée internationale, a réalisé une œuvre murale monumentale de + de 200m2, sur les murs des silos de la CAPROGA (coopérative agricole).

“Située sur les bords du canal de Briare, la fresque peut être admirée tant par les plaisanciers de passage que par les curieux venus à pied ou en vélo depuis le centre ville.

Cette initiative inédite est née d’une volonté de la mairie de Châtillon-Coligny d’associer art urbain et identité locale.

Inauguration de la fresque artistique réalisée par l’artiste RATUR ONE sur la face principale d’un des silos de la CAPROGA à 18h30. Par Urban Art Gâtinais,

Ateliers peinture & musique participative par Han de 15h à 18h, concert “World music” de HAN HERE AND NOW à 20h.

florent.dewilde@chatillon-coligny.fr +33 2 38 92 50 11

