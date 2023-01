MUSIQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE Saint-Ulphace Saint-Ulphace Saint-Ulphace Catégories d’Évènement: Saint-Ulphace

Sarthe

MUSIQUE FRANÇAISE ET ITALIENNE Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

2023-03-11

Flûte à bec et Luth Théorbe
Lena Franchini / Bruno Allen.
Participation libre / Réservation conseillée, places limitées
+33 6 59 29 34 27

