MUSIQUE FRANÇAISE du 19ème siècle Pl. Mirabeau, 84120 Pertuis Pertuis, vendredi 31 mai 2024.

• Gabriel FAURÉ Pièces vocales

• Théodore DUBOIS Les 7 Dernières Paroles du Christ

En novembre 2024 sera commémoré le centenaire de la mort de deux compositeurs français de la fin du XIXe siècle, Gabriel Fauré (1845-1924) et Théodore Dubois (1837-1924).



Ces compositeurs vont se croiser et se côtoyer dans le Paris des artistes de cette fin de siècle tous deux ont été maîtres de chapelle et titulaires du grand orgue de l’église de la Madeleine de Paris et joué un rôle important au Conservatoire de Paris, dont Théodore Dubois sera directeur en 1896, succédé en 1905 par Gabriel Fauré.

Gabriel Fauré a été l’élève de Théodore Dubois au Conservatoire de Paris, mais il a rapidement dépassé son maître en termes de talent et d’innovation. Dubois était un compositeur conservateur, tandis que Fauré était un moderniste.

Si Gabriel Fauré est reconnu comme l’un des plus grands novateurs parmi les compositeurs français du 20ème siècle, Théodore Dubois, personnalité musicale généreuse et attachante, représente le courant académique, avec une musique abondante, variée et solidement construite. Il fut aussi l’auteur d’un célèbre traité de contrepoint et de fugue.

Après une longue période d’oubli le retour de Théodore Dubois au cœur de la musique de son temps lui rend sa place parmi les compositeurs de la période charnière entre le 19ème et le 20ème siècle.

Programme du concert

Gabriel FAURÉ Pièces vocales (chœur et piano)

• Les Djinns

• Madrigal

• Pavane

• Cantique de Jean Racine (avec cordes)



Théodore DUBOIS Les 7 Dernières Paroles du Christ (solistes, chœur et instruments)

• Introduction Soprano O vos omnes

• Première parole Ténor, baryton, chœur Pater, dimitte illis

• Deuxième parole Ténor, baryton, chœur Hodie mecum eris

• Troisième parole Soprano, ténor, baryton, chœur Stabat Mater

• Quatrième parole Baryton Deus meus

• Cinquième parole Chœur, ténor, baryton et Sitio !

• Sixième parole Ténor, chœur Pater in manus tuas

• Septième parole Soprano, ténor, baryton, chœur Et clamans jesu

• Chœur final Adoramus te, Christe 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31 22:30:00

Pl. Mirabeau, 84120 Pertuis Eglise St Nicolas

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@choeurcantabile.org

