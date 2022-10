Musique Folk écossaise Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère Catégories d’évènement: Corrze

2022-10-16 11:00:00

Corrze La Gare Pérols-sur-Vézère Corrze Pérols-sur-Vézère A 11h à la gare de Pérols

Tarif 20€ Le Comité des Fêtes de Pérols sur Vézère vous invite à un concert de musique folk écossaise avec le groupe « Sandy Brechin and friends » avec possibilité de restauration. La Gare Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère

