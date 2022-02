Musique : Fête des instruments à vent Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Musique : Fête des instruments à vent Marignane, 6 mars 2022, Marignane. Musique : Fête des instruments à vent Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-03-06 – 2022-03-06 Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire Municipal de Musique de Marignane vous convient à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !

Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au rendez-vous pour vibrer avec vous, sans oublier la famille des percussions (claviers, timbales, batterie…). Concert du conservatoire de musique de Marignane : au programme de cette 9ème édition, des œuvres du répertoire classique, des musiques de films et des musiques du monde. musique@ville-marignane.fr http://www.marignane.fr/ Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire Municipal de Musique de Marignane vous convient à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !

Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au rendez-vous pour vibrer avec vous, sans oublier la famille des percussions (claviers, timbales, batterie…). Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Ville Marignane lieuville Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane Departement Bouches-du-Rhône

Marignane Marignane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Musique : Fête des instruments à vent Marignane 2022-03-06 was last modified: by Musique : Fête des instruments à vent Marignane Marignane 6 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marignane

Marignane Bouches-du-Rhône