Marignane Bouches-du-Rhône Les élèves des classes d’instruments à vent du Conservatoire Municipal de Musique de Marignane vous convient à fêter avec eux leur plaisir de jouer ensemble !

Flûtes traversières, clarinettes, saxophones, trompettes, trombones et cors seront au rendez-vous pour vibrer avec vous, sans oublier la famille des percussions (claviers, timbales, batterie…).



Concert du conservatoire de musique de Marignane : au programme de cette 9ème édition, des œuvres du répertoire classique, des musiques de films et des musiques du monde. +33 4 42 10 14 50

Attention, l’entrée du théâtre Molière se fera uniquement sur présentation du pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 24 heures, le port du masque sera obligatoire. Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

