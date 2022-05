Musique : Festival Itinéraires en Morbihan – Concert de clôture Josselin, 12 juin 2022, Josselin.

Musique : Festival Itinéraires en Morbihan – Concert de clôture Josselin

2022-06-12 – 2022-06-12

Josselin Morbihan

L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray organise la huitième édition du Festival de musique Itinéraires en Morbihan. Du 20 mai au 12 juin, le public pourra assister à douze concerts dans une dizaine de communes différentes, telles que Vannes, Sainte-Anne-d’Auray, Lorient et de nombreuses autres communes du département.

Ces concerts prendront place dans des sites patrimoniaux remarquables, allant de monuments incontournables à des lieux plus confidentiels. Ils plongent les spectateurs dans différentes ambiances, périodes et styles musicaux. Au programme : musique baroque, romantique, contemporaine et traditionnelle.

Le Banquet Céleste dirigé par Damien Guillon, Stéphanie Paulet et Yasuko Bouvard, le chœur Mélisme(s) : de grands noms de la musique classique se produisent à cette occasion. Mais le festival permet aussi de découvrir de jeunes talents avec les concerts des Chœurs de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray, lauréat 2021 du Prix Liliane Bettencourt.

Clôture du festival à Josselin. A 18h le 12 Juin 2022.

+33 2 97 57 55 23 http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/

