Place Maurice-Thorez, le samedi 26 mars à 13:30

L’association Destino en collaboration avec l’école taurine d’Arles et le centre social de Barriol, lancent les journées d’initiation à la tauromachie dans les quartiers à Barriol avec toute une série d’animations et en particulier une capéa pour les élèves de l’école taurine. À partir de 13h30 : – Centre social Christian Chèze = exposition de photos taurines, raseteurs et toreros issus du quartier – Arène portative = initiation à la tauromachie / démonstration et explication de la tauromachie espagnole 15h00 – Arène portative = animations tauromachiques / capea de 2 vaches + 1 vache pour les raseteurs du quartier 16h00 – Autour de la place M. Thorez = encierro de carretóns pour les enfants suivi du goûter offert aux participants par les associations Destino et La belle étoile À partir de 16h30 – Sur tout le site = activités proposées par des associations du quartier / La Pétanque barriolaise, Jeunes sportifs, Tutubi, Tennis – Place M. Thorez = animations musicales / jeunes talents du quartier, scène ouverte pour les artistes et Djs, démonstration par diverses associations de danse, show Destino Animations autour de le la culture taurine et traditionnelle du Pays d’Arles, initiation, spectacles, musique et danse Place Maurice-Thorez 13200 Arles Barriol Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T13:30:00 2022-03-26T18:00:00

Détails Autres Lieu Place Maurice-Thorez Adresse 13200 Ville Arles lieuville Place Maurice-Thorez Arles Departement Bouches-du-Rhône

Place Maurice-Thorez Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

