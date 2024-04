Musique et poésie autour de Paul Verlaine le gueulard Nilvange, samedi 13 avril 2024.

180 ans de Paul VERLAINE Poésies dites et chantées, piano, clarinette et saxophone Samedi 13 avril, 20h30 1

Nous proposons une animation musique et poésie autour de Paul Verlaine, célèbre poète né à Metz en 1844.

Les textes interprétés ou chantésalternent et se superposent aux musiques choisies dans un jeu d’ombres musicales et poétiques.

le public est captivé par l’interactivité entre les sons des poèmes et les réponses musicales des instruments.

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle