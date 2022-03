Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Salle Festive Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Salle Festive, 26 juillet 2022, Civaux. Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

Salle Festive, le mardi 26 juillet à 20:30

**Récital de piano : Pierre-Laurent Boucharlat** Pianiste français très apprécié du public pour sa sensibilité et les émotions que suscitent son jeu. Ses interprétations reçoivent l’éloge de la critique musicale, qui souligne « l’élégance à la française » de son jeu pianistique, avec une palette sonore très colorée, mise au service du répertoire français du 20e siècle (Debussy, Fauré, Ravel, Poulenc…). Au programme : L.van Beethoven – F.Chopin – F.Schubert – F.Liszt

TARIF PLEIN ……. 15€ TARIF RÉDUIT (ADHÉRENT ET -18 ANS) : …. 10€ ABONNEMENT 3 CONCERTS : ……. 40€ GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS

Récital de Piano Salle Festive Civaux Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-26T20:30:00 2022-07-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Salle Festive Adresse Civaux Ville Civaux lieuville Salle Festive Civaux Departement Vienne

Salle Festive Civaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civaux/

Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Salle Festive 2022-07-26 was last modified: by Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Salle Festive Salle Festive 26 juillet 2022 Civaux Salle Festive Civaux

Civaux Vienne