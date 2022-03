Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe Espace Gartempe Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

**A 16h** : spectacle pour les familles (et tous ceux qui aiment rire) **Tonycello** : one-man-show avec le violoncelle **A 20h30** : spectacle « **Quand le classique rencontre le flamenco** » avec le Duo Fortecello (duo violoncelle-piano) et La Cecilia (danseuse de flamenco) et Romain Tranchand (guitare et percussions

Gratuit jusqu’à 12 ans pour tous les concerts Tarifs adultes pour un concert : Non adhérents 15 € – Adhérents : 10 € Tarifs adultes pour les 2 concerts : Non adhérents 25€ – Adhérents : 18 €

Journée de présentation du festival 2022

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00

