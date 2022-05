[Musique et Patrimoine] – Concert spectacle “Capitain Hume” Saint-Christophe-sur-le-Nais Saint-Christophe-sur-le-Nais Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Christophe-sur-le-Nais

[Musique et Patrimoine] – Concert spectacle “Capitain Hume” Saint-Christophe-sur-le-Nais, 18 juin 2022, Saint-Christophe-sur-le-Nais. [Musique et Patrimoine] – Concert spectacle “Capitain Hume” Saint-Christophe-sur-le-Nais

2022-06-18 18:30:00 – 2022-06-18

Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire Françoise Enock et Nina Rouyer (duo de violes de gambe – Ensemble Amarante) accompagnées de leur complice, le comédien Éric Malgouyres, présentent ce spectacle truculent, drôle, pittoresque, et touchant autour du personnage de Tobias Hume : Mercenaire – gambiste – compositeur écossais ayant vécu sous le règne d’Elizabeth 1er d’Angleterre.

