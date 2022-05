[Musique et Patrimoine] – Concert de slam

[Musique et Patrimoine] – Concert de slam, 18 juin 2022, . [Musique et Patrimoine] – Concert de slam

2022-06-18 16:30:00 – 2022-06-18 Construit en 1534 et entouré de douves en eau, sa cour d’honneur, en réponse à la cour des dépendances, sa façade typique de l’architecture Renaissance, sa façade parfaitement tourangelle, sa galerie à l’italienne d’époque François 1er font du Manoir de Vaudésir un monument historique exceptionnel. La poésie parlée ou chantée a toujours été accompagnée et mise en musique. Les textes, accompagnés par des pièces allant du 14ème au 17ème siècles, forment une histoire complète. Un voyage à travers le temps et l’espace… à travers le son. Une musique sur mesure pour des univers de textes originaux. Site web : poezyk.wixsite.com/poezyk Rencontre de la poésie vivante contemporaine slam et de la musique baroque, ancienne et traditionnelle au cœur du Manoir de Vaudésir. https://poezyk.wixsite.com/poezyk Construit en 1534 et entouré de douves en eau, sa cour d’honneur, en réponse à la cour des dépendances, sa façade typique de l’architecture Renaissance, sa façade parfaitement tourangelle, sa galerie à l’italienne d’époque François 1er font du Manoir de Vaudésir un monument historique exceptionnel. La poésie parlée ou chantée a toujours été accompagnée et mise en musique. Les textes, accompagnés par des pièces allant du 14ème au 17ème siècles, forment une histoire complète. Un voyage à travers le temps et l’espace… à travers le son. Une musique sur mesure pour des univers de textes originaux. Site web : poezyk.wixsite.com/poezyk dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville