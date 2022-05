MUSIQUE ET PATRIMOINE – AGDE

MUSIQUE ET PATRIMOINE – AGDE, 16 juillet 2022, . MUSIQUE ET PATRIMOINE – AGDE

2022-07-16 – 2022-07-16 Le temps d’une soirée d’été la Mission Patrimoine Littoral vous propose un concept insolite où l’humain rencontre la musique “d’Éolya” et le Patrimoine.

Après une découverte du Patrimoine du Cœur Historique de la cité d’Agde par le guide conférencier, c’est dans le théâtre de plein air de l’Îlot Molière qu’Éolya (originaire d’Agde) véritable homme-orchestre des temps modernes, vous proposera une ambiance très particulière et un voyage unique … Dépaysement garanti …

> Îlot Molière/Office de Tourisme Agde, 1 rue du 4 septembre, 34300 AGDE

