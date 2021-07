Aubessagne Centre Joie et soleil Aubessagne, Hautes-Alpes Musique et partage Centre Joie et soleil Aubessagne Catégories d’évènement: Aubessagne

Musique et partage Centre Joie et soleil, 22 août 2021-22 août 2021, Aubessagne.

du dimanche 22 août au samedi 28 août à Centre Joie et soleil

Public : Jeunes de 13 à 17 ans motivés par la musique, qui souhaitent passer une semaine en musique (instrument ou vocal) tout en partageant des moments avec d’autre jeunes, dont certains sont porteurs de handicap et attirés eux aussi par la musique. Présentation du séjour par le directeur. [https://www.joieetsoleil.fr/pages/musique.html](https://www.joieetsoleil.fr/pages/musique.html)

250€ Transport compris au départ de Grenoble et de Saint-Auban

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Joie et soleil Chauffayer Aubessagne Chauffayer Hautes-Alpes

2021-08-22T08:00:00 2021-08-22T08:30:00;2021-08-28T08:00:00 2021-08-28T08:30:00

