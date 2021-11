Musique et Lumière – 7ème édition Ville de Menton, 5 décembre 2021, Menton.

Musique et Lumière – 7ème édition

Ville de Menton, le dimanche 5 décembre à 14:30

**Programme** **14h30 – Visite du Jardin de la Paix-Simone Veil** Parc du Pian à Menton **16h – Hommage-Table Ronde** Théâtre du Palais de l’Europe **Hommage** à Jean-Claude Guibal, Maire de Menton et Président de la Communauté de la Riviera Française. **Table Ronde**, La Corse et les Juifs. La générosité d’un peuple, le choix de la vie. **Projection d’un film introductif** : La Corse terre d’accueil. **Mémoire juive de la Corse** : Méïr Didier Long **Les corses protecteurs des juifs durant la 2e guerre mondiale** : Serge Klarsfeld **Le travail de recherche de l’historien** : Louis Luciani **La reconnaissance** : Haïm Korsia **Le Mot du Président du Conseil Exécutif de Corse** : Gilles Siméoni **Discutant** : Père Boccheciampe **Modératrice** : Guila Clara Kessous **Remise de l’Olivier d’Or-Pax Medicalis au représentant de la Corse** **Remise de l’Olivier d’Or-Pax Medicalis à Beate et Serge Klarsfeld** **19h – Cérémonie d’allumage des bougies de Hanoucca** Parvis du Palais de l’Europe-19h précises En présence de personnalités civiles et religieuses **20h15 – Concert – Musique et chants Corses (réservation obligatoire au 0483937020** **Fedeltà** Héritiers de la riche tradition orale insulaire, les membres de FEDELTÀ se donnent pour mission sacrée de participer à la préservation et l’irrigation de la langue et de l’ âme, encore puissantes et nobles, d’ un peuple Corse en survivance. C’est bien cette humble quête de spiritualité et d’universalité, et pour le souverain bien, que nous vous proposons de partager . Théâtre du Palais de l’Europe Evénement sous le parrainage du Département des Alpes Maritimes

Entrée libre

La Corse et les Juifs La générosité d’un peuple, le choix de la vie

Ville de Menton Menton 06500 Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T22:30:00