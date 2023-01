Musique et Littérature « Collectif 30 minutes d’insomnie » Douarnenez Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Musique et Littérature « Collectif 30 minutes d'insomnie »
29 janvier 2023
Café-poème Livraisemblable
60 rue Jean Jaurès
Douarnenez
Finistère

Le « Collectif 30 minutes d'insomnie » revient avec Jacques Vincent et Gérald Mereuze à la contrebasse. François de Cornière est au programme avec le « Nageur du petit matin » aux Éditions du Castor Astral 2019.
livraie.dz@gmail.com
Café-poème Livraisemblable
60 rue Jean Jaurès
Douarnenez

