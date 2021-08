Andlau Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Andlau, Bas-Rhin “Musique et Jonglerie” Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin

“Musique et Jonglerie” Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine, 19 septembre 2021, Andlau. “Musique et Jonglerie”

le dimanche 19 septembre à Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine

### Des musiciens, des jongleurs et d’étranges créatures se promènent toute la journée dans le jardin des ateliers de la Seigneurie. Venez en famille à leur rencontre ! Le jardin des ateliers de la Seigneurie se transforme en une forêt enchantée où se promènent d’étranges créatures. Laissez-vous charmer par le son des instruments et les numéros des jongleurs, la compagnie Art’Thémis vous emmène dans son univers féerique

Gratuit. Entrée libre.

Des musiciens, des jongleurs et d’étranges créatures se promènent toute la journée dans le jardin des ateliers de la Seigneurie. Venez en famille à leur rencontre ! Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine Place de la Mairie, 67140 Andlau Andlau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Andlau, Bas-Rhin Autres Lieu Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Adresse Place de la Mairie, 67140 Andlau Ville Andlau lieuville Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Andlau